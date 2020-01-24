Мем, который показывает разницу фотографий в соцсетях, набирает популярность

Американская артистка Долли Партон опубликовала в сети четыре свои фото, чтобы показать разницу между фотографиями в различных социальных сетях.

Так родился мем, который стал вирусным и теперь распространяется в интернете, сообщает Boredpanda.com.

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"Получайте женщину, которая может сделать это все", - подписала она фото.

Фолловеры прокомментировали сообщение словами "королева", "национальная гордость".

Другие знаменитости подхватили ее идею, что и начало челлендж.

Фото: boredpanda.com

Украинская компания RefaceAI запустила новое приложение Doublicat, использующий технологию deepfake для замены лиц на изображении.

Для запуска программы необходимо загрузить в приложение свое cелфи и выбрать анимацию. Пользователи могут создавать коллекции персонализированных мемов, публиковать deepfake-сториз и раскручивать свои блоги и соцсети благодаря созданному контента.