"Машины свисают со столбов" - почти сто человек погибли в результате оползня

По меньшей мере 94 человека погибли в историческом бразильском горном городке Петрополис в результате оползней.

Они похоронили под собой дома, затопили улицы и смыли автомобили и автобусы, пишет Reuters.

Фото: reuters.com

Там за 24 часа выпали рекордные 258,8 мм осадков. Больше, чем обычно в среднем выпадает в феврале, по данным Всемирной метеорологической организации.

"Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, которых мы до сих пор не нашли. Мы не ожидали этой трагедии. Нашему городу конец", - сказала агентству местная жительница Хильда.

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Как сообщается, в районе Морро-да-Официна до 80 домов пострадали от оползней. Власти опасаются, что количество погибших вырастет.

"Ситуация почти как на войне. Машины свешиваются со столбов, много грязи и воды", - сказал губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

Расположенный на холмах над Рио-де-Жанейро Петрополис или "Императорский город", являлся местом летнего отдыха Бразильских монархов в 19 веке.

По данным агентства, мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

16 февраля сообщалось, что в Бразилии близ Рио-де-Жанейро начались оползни и наводнения после мощных ливней. Погибли, по меньшей мере, 23 человека. Рио-де-Жанейро затопило в нескольких местах. Поток воды был такой силы, что сметал все на своем пути. В течение трех часов в пострадавшем районе выпало более 25-ти сантиметров осадков. Это столько же, сколько в предыдущем месяце.