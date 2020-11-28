"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты

Протесты в стране продолжаются в августа. Фото: Телеграмм канал НЕХТА

Завтра в 12:00 в Беларуси запланирован Марш соседей, передает телеграмм канал НЕХТА. Он призывает белорусов собираться во дворах и объединяться в конкретных точках кварталом и районом.

"Только воля и упорство белорусов в отстаивании своих прав жить в свободной и развитой стране заставляют весь мир помогать нам потуже стягивать удавку на шее диктатора", - пишу канал.

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Александр Лукашенко руководит Беларусью 26 лет. После выборов президента в августе этого года в стране начались массовые акции протеста. Белорусский народ требует перевыборов и отставки Лукашенко.