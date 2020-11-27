Марченко приговорили к 10 годам тюрьмы в РФ

Фото: Facebook

Украинский политзаключенного Александра Марченко осудили в России до 10 лет тюрьмы.

Соответствующее решение вынес суд в Краснодаре. Об этом сообщает жена Марченко Екатерина в Facebook.

"И если бы мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо. Даже не представляю, какие чувства сейчас охватывают Александра. Знаю только одно - он держится, потому что обладает невероятной силой воли", - отметила Екатерина.

Она написала, что продолжит бороться за мужчину, и обратилась с просьбой о помощи к президенту Украины.

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Екатерина Марченко также проинформировала о приговоре Офис украинского омбудсмена, МИД Украины, миссии ОБСЕ и ООН и ряд посольств международных партнеров Украины: США, Германии, Швейцарии и Польши.

В комментарии к посту консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что на следующей неделе встретится с Александром Марченко в СИЗО и предоставит ему всю возможную поддержку.

"Надеюсь, мой визит, наши письма, поддержка всей Украине придаст ему сил пройти этот ужасный этап в его жизни", - отметил консул.

В 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала войны по ремонту авто он так и не забрал и уехал. А вернулся только в 2018-м. Знакомый рассказал ему, что его машиной все это время пользовался какой-то человек, который уже бежал из города, и есть возможность машину вернуть. Марченко рискнул.

В Донецк Александр добирался через Россию самолетами "Киев - Москва", "Москва - Ростов-на-Дону", а дальше переходом с российской стороны на территорию, которую контролирует "ДНР". С собой вез документы на машину и номерной знак. Уже 17 декабря был в Донецке. На следующий день он написал заявление в так называемое "МВД ДНР", в 11 утра позвонил жене и сообщил, что у него все хорошо и он будет ехать на пункт пропуска "Успенка" - это выезд с неподконтрольной части Донбасса в Россию. С 13:00 того же дня Александр больше не выходил на связь. По словам его жены Екатерины, Марченко вывезли в РФ. Российские силовики обвинили его в перемещении продукции военного назначения и шпионаже.