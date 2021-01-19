Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг

В Японии отец тренирует сына борьбе сумо и достиг того, что в 10 лет ребенок весит 85 кг.

Кютой Кумагая весит примерно вдвое больше других детей его возраста. Он хорошо борется в сумо и побеждает сверстников, а также подростков, которые старше на 5-6 лет. Об этом пишет Gulf News.

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В прошлом году парень стал чемпионом мира среди юношей до 10 лет. Его режим разработал отец Тайсуке. Тренировки строгие.

Тренируется Кютой 6 дней в неделю в местном клубе или в буддийских храмах Токио. Он поднимает тяжелые предметы, плавает, занимается легкой атлетикой, чтобы развить гибкость и скорость, необходимые для этой борьбы.

Кютай активно занимается с тех пор, как отец отправил ребенка на турнир, когда малыш был еще в детском саду.

"Я ничему его не учил. Он делал все естественно. У него талант к сумо. Выиграл детский турнир. Я подумал, что у него может быть что-то особенное", - говорит Тайсуке, бывший борец-любитель сумо.

Кютай - застенчивый немногословный мальчик. Его радует, что может побеждать старших от него борцов. Ради тренировок сына Тайсуке переехал с семьей в район Фукагава в Токио, известный клубами и храмами для борцов сумо.

Среди них храм Номиносукуне, где, как полагают, живет Бог сумо. Отец и сын используют храм для тренировок один на один. Сессии, как правило, заканчиваются парной борьбой обеих перед главным входом в храм.