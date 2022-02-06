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Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли

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Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
За спасением Райана из Марокко следил весь мир. Фото: Reuters

Мальчик, в течение пяти дней находившийся в колодце на севере Марокко, умер, прежде чем спасатели смогли добраться до него.

Об этом сообщает Reuters.

Пятилетний Райан во вторник упал в колодец. Он был шириной всего 45 см сверху и сужался. Глубиной достигал 32 м.

"Спасатели пытались сохранить мальчика в живых, спуская еду, воду и кислород через трубку", - говорится в сообщении.

Они круглые сутки работали. Рядом вырыли котлован. Затем пытались добраться до дна колодца горизонтально. Двигались очень медленно из-за большого риска оползней и оползней.

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В последние часы спасательных работ им пришлось двигаться с необычайной осторожностью, когда они пытались прорыть землю и камни к месту, где лежал Райан.

За спасением мальчика наблюдала вся страна. Возле колодца поджидали сотни людей. А вертолет ждал мальчика, чтобы доставить в больницу.

В апреле прошлого года четыре человека нашли в заброшенном колодце близ села села Плахтиевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Они исчезли после празднования дня рождения. 22 апреля 23-летний местный житель праздновал за селом в компании 32-летнего супруга – 32 и 35 лет. Вероятно, кто-то один из компании упал в колодец. А другие пытались помочь и тоже попадали в воду. Выбраться самостоятельно никто не смог, все четверо погибли.

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