Мальчик с инвалидностью написал книгу глазами

Джонатан Брайан, 12 лет, из английского Уилтшира написал книгу глазами. Мальчик с инвалидностью не может ни говорить, ни двигаться. Он родился с тяжелым церебральным параличом. Передвигается на инвалидной коляске.

Автор: CNN Джонатан Брайан написал книгу глазами

С помощью электронной доски Джонатан начал общаться с родителями и даже написал книгу. E-Tran - прозрачная пластиковая доска с буквами и системой цветового кодирования. Мама Джонатана держит перед собой доску и следит за движениями глаз мальчика. Он взглядом выбирает буквы, мама складывает их в слова, пишет CNN.

Раньше родители Джонатана общались с ним с помощью невербальных сигналов - улыбались или хмурились. Школьные педагоги не брались учить его.

Тогда мама Шанталь Брайан начала заниматься с сыном сама. По несколько часов в день она учила его читать и писать. Когда Джонатану исполнилось 9 лет, он мог говорить, произнося слова по буквам.

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12 июля вышла в свет книга мемуаров Джонатана "Глаз может писать". Она состоит из двух частей. Первая написана от имени матери. Женщина описала жизнь мальчика до того, как он научился читать и писать. Вторую часть книги мальчик написал сам. Работал над ней год.

Джонатан называет себя "голосом для безмолвных" и вместе с матерью будет бороться за лучшее образование для таких детей с помощью благотворительного фонда "Учите нас тоже".

"Он твердо убежден, что говорит от имени всех людей, у которых нет своего голоса", - говорит его мать.

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