Макрон работает над присоединением США к нормандскому формату переговоров

Макрон хочет присоединить США к нормандскому формату. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал привлечение США к переговорам в нормандском формате.

Он приветствовал диалог Вашингтона и Москвы о коллективной безопасности, заявил Макрон в ходе пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Макрон отметил инициативу президента Украины Владимира Зеленского по проведению встречи в нормандском формате. По его словам, это отражает предложения Франции, которые обсуждались в ходе телефонных переговоров французского и российского лидеров.

Он подчеркнул, что нормандский формат остается актуальной и востребованной площадкой для разрешения кризиса в Украине.

"В этом контексте вовлечение США в этот процесс является хорошим явлением, которое мы должны приветствовать", - добавил французский лидер.

Президент Франции призвал не критиковать и не мешать диалогу между Вашингтоном и Москвой, поскольку он дополняет усилия Европы.

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Состоявшиеся 10 января в Женеве переговоры США и России относительно членства Украины в НАТО не принесут для нашей страны однозначно положительного сценария. Каждое решение несет риски. Мы в сложной дипломатической ситуации. Не находились в таковой с 2014-го.