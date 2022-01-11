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"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве

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&quot;Ситуация сложна, как в 2014-м&quot;: что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"В вопросе членства в Альянсе последнее слово за самим НАТО", говорит Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики. Фото: Facebook

Переговоры США и России по членству Украины в НАТО, прошедшие 10 января в Женеве, не принесут для нашей страны однозначно положительный сценарий. Каждое решение несет риски. Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Сушко, директор Центра мира, конверсий и внешней политики.

"Мы в сложной дипломатической ситуации. Не находились в такой с 2014-го года. Однозначно положительного сценария нет. Все предполагают для нас риски. Может быть срыв этих переговоров, когда стороны признают, что не пришли ни к какому результату. Это будет значить, что будет нарастать военная угроза России. Любой прогресс в переговорах может давать определенное удовлетворение российских потребностей. В таком случае уменьшатся объемы военно-технического сотрудничества с Альянсом и ухудшится интеграция с НАТО. На приятный результат для Украины не стоит рассчитывать", – говорит Сушко.

Добавляет: "Вопросом расширения НАТО все это не исчерпывается. Для России важно, как они видят место Украины в мире. Оснований для нас расслабляться нет".

В вопросе членства в Альянсе последнее слово за самим НАТО, а не за США как отдельной страной-членом, говорит эксперт. "В то же время позиция США – юридический запрет какой-либо стране претендовать на членство в НАТО противоречит самой природе Альянса. Это вопрос не Украины, а надежности институтов, которые создали при участии США. Правила у них должны быть надежными и предсказуемыми. Одно из таких правил – решение о вступлении в НАТО принимает страна-претендент и действующие члены организации. Отказ Украине означал бы полный коллапс всего проекта НАТО. Штаты на это пойти не могут", – рассказывает Сушко.

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Мы должны укреплять круг поддержки стран-сленов НАТО и ЕС, отмечает эксперт. Добавляет: "Надо давать понять, что без свободной Украины долгосрочной стабильности в Европе не может быть. Абстрагировавшись от наших проблем, эти страны не решат своих угроз безопасности. Должны это осознавать".

Президент Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел должны мобилизовать усилия, говорит Сушко. "Надо работать с дипломатией на всех уровнях. Первое – внутри страны следует заботиться о способности Вооруженных сил. Второе – государственные институты должны реагировать на вызовы. Быть последовательными, демонстрировать непреклонность позиций".

Власть не выполняет свои обещания перед западными лидерами, но они нас поддерживают, говорит эксперт. "Это подрывает наши позиции. Общество должно обращать внимание властей, чтобы они сдерживали обещания перед международными партнерами".

В Женеве 10 января состоялись американо-российские переговоры на платформе "Стратегического диалога по безопасности". Россия требует от НАТО так называемых гарантий безопасности. Кремль хочет, чтобы Альянс не расширялся на восток, то есть, чтобы не предоставлял членства Украине.

НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг 10 января.

Требования президента РФ Путина о "сфере влияния" неправомерны и угрожают международной безопасности, заявлял накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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