"Магическое заклинание против царства мрака" - раскрыли тайный страх Кремля

Кремель боится не просто Украины, что успешно развивается, а даже самого украинского слова. Фото: apkpure.com

Кремль боится не просто Украины, которая успешно развивается, а даже самого украинского слова. Поэтому их так обеспокоило приветствие хорватского футболиста Домагоя Виды и экс-игрока сборной Хорватии Огнена Вукоевича во время матча.

Такое мнение высказал политтехнолог и политический философ Андрей Окара, пишет nv.ua.

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"Надо было потратить $14 млрд на чемпионат, надо было мобилизовать все ресурсы и возможности пропаганды, чтобы сжечься на девятисекундном хайповом видеоролике. Оказывается, Кремль выразил то, что предпочел не озвучивать: они боятся не просто Украины, которая успешно развивается, - как альтернативы российскому деспотизму и феодализму. Они боятся даже самого украинского имени. Для них не просто сама Украина, но даже одно название, топоним - это наказание. Видимо, считают, что "Слава Украине!" - это магическое заклинание, способное разрушить царство мрака", - пишет Окара.

После победы сборной Хорватии над Англией (2:1) и выхода в финал Кубка мира-2018 президент ФФУ Андрей Павелко снова высказался на тему слов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. "Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину! Хорватия, поздравляю с победой !!! "Слава Украине!" от Домагоя Виды и Огнена Вукоевича творят чудеса! Пожелание Домагою забить решающий гол в финале остается в силе!".