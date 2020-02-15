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суббота, 15 февраля 2020 12:42

Лукашенко угрожает отбирать российскую транзитную нефть

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Лукашенко угрожает отбирать российскую транзитную нефть
Лукашенко заявил, что РФ не выполняет поставки. Фото: "Лига"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности начать отбор российской транзитной нефти.

Беларусь будет это делать, если Россия не выполнит поставки в 2 млн тонн в месяц, передает "БелТА".

"Через страну прокачивается 70 млн тонн нефти и Россия не никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что Россия до сих пор не компенсировала расходы за поставки загрязненной нефти в апреле прошлого года.

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"Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудования в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод "Дружба", - сказал Лукашенко.

Лукашенко озвучил эту позицию на переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля.

Беларусь никогда не станет частью другой страны, потому что белорусы этого не примут. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом на "Заводе газетной бумаги".

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Дата
15
февраля

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