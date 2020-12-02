Лукашенко обвинил НАТО в сговоре против Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО в планировании захвата западных земель страны.
Об этом глава государства сообщил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поделилось издание "Белта".
По его словам, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.
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"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польши". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, эти земли не принадлежат. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил он.
По мнению Лукашенко, у западных стран существует "давний план создания санитарного пояса между Европейским союзом и Россией".
"Это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят - это трамплин для давления на Российскую Федерацию", - сказал Лукашенко.
Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала условия диалога с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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