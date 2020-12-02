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среда, 02 декабря 2020 16:04

Лукашенко обвинил НАТО в сговоре против Беларуси

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Лукашенко обвинил НАТО в сговоре против Беларуси
Лукашенко обвинил НАТО в сговоре. Фото: www.kommersant.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил НАТО в планировании захвата западных земель страны.

Об этом глава государства сообщил во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поделилось издание "Белта".

По его словам, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

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"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польши". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, эти земли не принадлежат. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - заявил он.

По мнению Лукашенко, у западных стран существует "давний план создания санитарного пояса между Европейским союзом и Россией".

"Это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят - это трамплин для давления на Российскую Федерацию", - сказал Лукашенко.

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала условия диалога с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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