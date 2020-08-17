Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 477
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2358
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2313
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1332
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1503
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18900
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
6
6
10
3
6
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Просил помощи, а его забрискалы баллончиком: похоронили беларуса, что погиб после задержания
Работники Минского метро готовятся бастовать
Работники Минского метро готовятся бастовать
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Киевляне нарядили памятник Сковороде в честь белорусов
Видео
Все видео
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко повторил фразу-мем Януковича
Лукашенко прибыл на митинг
Лукашенко прибыл на митинг
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Kozak system записал нецензурную песню в поддержку беларусов
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1692
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 918
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1782
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2385
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
17 августа 2020
Просмотров: 9
Допоміг "Ювентусу" приборкати "Мілан"
У першій половині 1990-х "Мілан" домінував у італійському та європейському футболі. Команда чотири рази перемогла в національному чемпіонаті та тричі ...
понедельник, 17 августа 2020 16:30

Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список

  Комментировать
Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список
Депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персоной нон грата. Фото: БЕЛТА

В Европарламенте не только не признали Александра Лукашенко действующим переизбранным президентом Республики Беларусь, но и объявили его персоной нон грата. А так же призвали применить санкции к его приспешникам.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, партий "Обновить Европу" (Renew Europe), "Зеленые" и группы "Европейских консерваторов и реформистов", опубликованном в понедельник, 17 августа.

Депутаты объединяют усилия, чтобы призвать к новым и свободным выборам в Беларуси, и решительно осуждают насилие и пытки, совершаемые против мирных протестов соратниками режима Лукашенко.

"Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость и поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборах 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а достоверные отчеты свидетельствуют о победе Светланы Тихановськой. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбран президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в их запросе на новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей ", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я готова" - Тихановская записала видеообращение к белорусскому народу

В Европарламенте решительно осуждают аресты и ужасные акты насилия и пыток, которые были совершены против мирных протестующих, и призывают к полному расследованию этих преступлений, которые не могут остаться безнаказанными.

"В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко о его ответственности. Мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, перекрытия дорог и запугивания журналистов, чтобы остановить поток информации о ситуации в стране. Мы призываем немедленно освободить всех произвольно задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании", - заявляют евродепутаты.

Депутаты поддержали решение министров иностранных дел Евросоюза о черном списке лиц, ответственных за насилие и фальсифицированные президентские выборы. По призвали как можно скорее составить санкционный список, чтобы людям, которые совершили эти преступления, запретили посещать ЕС, а их активы заморозили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Повторных выборов не будет" - Лукашенко

"Европейский Союз может и должен сделать больше для содействия делу демократии и свободы в Беларуси, в том числе путем усиления помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленному прекращению любой финансовой поддержки правительственных и контролируемых государством проектов. Мы предлагаем восстановить целевые программы ЕС для помощи репрессированным людям в Беларуси и их семьям", - сообщают представители европейських прогрессивных партий Европарламента.

Депутаты призвали Евросоюз одинаково принимать решительные и однозначных действий, переоценивая отношения с действующим режимом в Беларуси, в соответствии с ценностями и принципами ЕС, и пересмотреть сотрудничество с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства. В частности, подготовить всесторонний обзор политики в отношении Беларуси, принимая во внимание различные сценарии и события в стране, также включает существенно повышенную роль для ЕС - не только политически, но и технически и финансово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН призвала Лукашенко прекратить насилие

Европарламентарии также выразили сожаление, что режим Лукашенко запретил доступ к Беларуси двум их коллегам депутатам - Петрас Австревичусу и Роберту Бидрону, которые ехали в Минск как частные лица, чтобы поддержать белорусов. И предложили ЕС назначить специального представителя для Республики Беларусь, чтобы поддержать процесс мирного перехода власти в соответствии с волей белорусского народа.

"Мы призываем ЕС поддержать мирный переход власти и вести диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом, чтобы начать новый избирательный процесс под контролем новой избирательной комиссии - органа, которому смогут доверять все стороны. Это право народа Беларуси избирать своих политических представителей. Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любых вмешательств, скрытых или открытых действий в Беларуси после выборов, и призываем учреждения ЕС и государства-члены пристально противодействовать любым российским действиям по этому поводу. Жыве Беларусь! " - заявили в Европарламенте.

Созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси решил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом объявил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

17 августа оппозиция объявила общенациональную забастовку в Беларуси. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Террорист на фургоне давил прохожих

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 22222
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 16083
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13752
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 9054
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 5832
Мир
МЗС вперше в історії викликало свого посла з Білорусі
МЗС вперше в історії викликало свого посла з Білорусі Просмотров: 45
"Колхозник бывший превратился в монстра" - Слепаков написал стихотворение Лукашенко
"Колхозник бывший превратился в монстра" - Слепаков написал стихотворение Лукашенко Просмотров: 171
Ученые зафиксировали рекордную температуру в истории
Ученые зафиксировали рекордную температуру в истории Просмотров: 234
Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус
Дешевый и быстрый: в США создали новый тест на коронавирус Просмотров: 333
Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь
Взрыв в Бейруте: Украина выделила кругленькую сумму на помощь Просмотров: 324
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Имеем шансом для восстановления территориальной целостности - Чубаров
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 1793
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua