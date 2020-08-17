Лукашенко объявили персоной нон грата в ЕС, а его приспешников внесли в черный список

Депутаты Европарламента объявили Александра Лукашенко персоной нон грата. Фото: БЕЛТА

В Европарламенте не только не признали Александра Лукашенко действующим переизбранным президентом Республики Беларусь, но и объявили его персоной нон грата. А так же призвали применить санкции к его приспешникам.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Европейской народной партии, партий "Обновить Европу" (Renew Europe), "Зеленые" и группы "Европейских консерваторов и реформистов", опубликованном в понедельник, 17 августа.

Депутаты объединяют усилия, чтобы призвать к новым и свободным выборам в Беларуси, и решительно осуждают насилие и пытки, совершаемые против мирных протестов соратниками режима Лукашенко.

"Мы аплодируем белорусскому народу за его мужество и решимость и поддерживаем его стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборах 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а достоверные отчеты свидетельствуют о победе Светланы Тихановськой. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбран президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в их запросе на новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей ", - говорится в заявлении.

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В Европарламенте решительно осуждают аресты и ужасные акты насилия и пыток, которые были совершены против мирных протестующих, и призывают к полному расследованию этих преступлений, которые не могут остаться безнаказанными.

"В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко о его ответственности. Мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, перекрытия дорог и запугивания журналистов, чтобы остановить поток информации о ситуации в стране. Мы призываем немедленно освободить всех произвольно задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании", - заявляют евродепутаты.

Депутаты поддержали решение министров иностранных дел Евросоюза о черном списке лиц, ответственных за насилие и фальсифицированные президентские выборы. По призвали как можно скорее составить санкционный список, чтобы людям, которые совершили эти преступления, запретили посещать ЕС, а их активы заморозили.

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"Европейский Союз может и должен сделать больше для содействия делу демократии и свободы в Беларуси, в том числе путем усиления помощи белорусскому гражданскому обществу и немедленному прекращению любой финансовой поддержки правительственных и контролируемых государством проектов. Мы предлагаем восстановить целевые программы ЕС для помощи репрессированным людям в Беларуси и их семьям", - сообщают представители европейських прогрессивных партий Европарламента.

Депутаты призвали Евросоюз одинаково принимать решительные и однозначных действий, переоценивая отношения с действующим режимом в Беларуси, в соответствии с ценностями и принципами ЕС, и пересмотреть сотрудничество с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства. В частности, подготовить всесторонний обзор политики в отношении Беларуси, принимая во внимание различные сценарии и события в стране, также включает существенно повышенную роль для ЕС - не только политически, но и технически и финансово.

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Европарламентарии также выразили сожаление, что режим Лукашенко запретил доступ к Беларуси двум их коллегам депутатам - Петрас Австревичусу и Роберту Бидрону, которые ехали в Минск как частные лица, чтобы поддержать белорусов. И предложили ЕС назначить специального представителя для Республики Беларусь, чтобы поддержать процесс мирного перехода власти в соответствии с волей белорусского народа.

"Мы призываем ЕС поддержать мирный переход власти и вести диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом, чтобы начать новый избирательный процесс под контролем новой избирательной комиссии - органа, которому смогут доверять все стороны. Это право народа Беларуси избирать своих политических представителей. Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любых вмешательств, скрытых или открытых действий в Беларуси после выборов, и призываем учреждения ЕС и государства-члены пристально противодействовать любым российским действиям по этому поводу. Жыве Беларусь! " - заявили в Европарламенте.

Созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси решил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. Об этом объявил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс. 17 августа оппозиция объявила общенациональную забастовку в Беларуси. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко.