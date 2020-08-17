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Ситуация в Беларуси: лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию

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Ситуация в Беларуси: лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию
Из-за событий в Беларуси, в ЕС проведут экстренную видеоконференцию. Фото: pixabay

Созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси решил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Об этом объявил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс, передает "Європейська правда".

"Следя за событиями в Беларуси, председатель Европейского Совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию членов Европейского Совета в эту среду в 12:00", - написал Лейтс в Twitter.

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По его словам, больше деталей о решении сообщат позже.

Мишель в Twitter прокомментировал, что "народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера", а "насилие над протестующими неприемлемо и его нельзя допускать".

Украинская делегация в ПАСЕ и главы других делегаций поддержали подписание Белорусской декларации о поддержке стремления белорусского народа к свободному выявлению на выборах и выдвинули свои требования.

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