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Члены делегаций в ПАСЕ подписали Белорусскую декларацию: что требуют

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Члены делегаций в ПАСЕ подписали Белорусскую декларацию: что требуют
В Белорусской декларации делегатов ПАСЕ говорится о поддержке стремления белорусского народа к свободной выявления на выборах. Фото: Reuters

Украинская делегация в ПАСЕ и главы других делегаций поддержали подписание Белорусской декларации о поддержке стремления белорусского народа к свободной выявления на выборах и выдвинули свои требования.

Среди требований - освобождение незаконно задержанных участников митингов. Об этом сообщает заместитель председателя фракции "Слуга народа" в ВР Евгения Кравчук в Facebook.

"Украина, в том числе и наша делегация в ПАСЕ, не является безучастным наблюдателем за событиями, которые происходят в соседней Беларуси. Как членкиня делегации, присоединилась к подписанию Белорусской декларации вместе с коллегами ", - написала она.

Кравчук заявила, что данный документ выражает позицию Украины и призывает к диалогу, основанную на уважении к правам и свободам человека. Такую позицию поддержали главы делегаций Эстонии - Мария Юферева-Скуратовски, Латвии - Инесе Либин-Эгнер, Литвы - Альгирдас Буткевичюс и Соединенного Королевства Великобритании - Роджер Гейл.

"Весь демократический мир болеет за лучшее будущее для белорусского народа", - отметила Кравчук.

Стоит отметить, что в Белорусской декларации делегатов ПАСЕ говорится о поддержке стремления белорусского народа к свободной выявления на выборах и честного подсчета голосов, а также о сопереживании за борьбу белорусов за свободу и демократию.

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"Мы, делегаты, нижеподписавшиеся заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосования 9 августа 2020 и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа; осуждаем применение насилия к участникам мирных собраний в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах; призываем власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний ", - говорится в сообщении.

Подписанты декларации настаивают на том, чтобы мирный диалог между всеми сторонами избирательного процесса начался как можно быстрее.

"Приветствовать проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний; выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров предостерегаем Российскую Федерацию от вмешательства во внутренние дела Беларуси ", - написала Кравчук.

Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы готовит заявление о признании выборов в Беларуси такими, которые не отвечают международным стандартам и не отражают волю белорусского народа. Ее планируют подписать несколько членов украинской делегации в ПАСЕ

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16
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