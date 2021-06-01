Лукашенко клянчит у Путина организовать авиасообщение в Крым

Лукашенко хочет пускать белорусские самолеты в оккупированный Россией Крым. Фото: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с оккупированным Крымом.

Об этом шла речь во время разговора белорусского диктатора с журналистами, пишет Telegram-канал "Пул первого".

По словам Лукашенко, после закрытия Украиной воздушного пространства белорусы не имеют возможности ездить в Крым.

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"Я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину ездили в Крым, кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Я Путину сказал: прошу тебя, подумай, как нам попасть в Крым", - прокомментировал он.

Диктатор отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывают с Путиным.

"Сегодня я хотел бы спросить у президента Украины Владимира Зеленского: если есть желание полететь в Крым, как мне это сделать? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Украина устроила эту "канитель" и провокацию" , - заявил Лукашенко.

Кабинет министров поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины. "Белавиа" отменила все рейсы в города Украины. Украина закрыла свое небо для Беларуси из-за того, что в воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Лайнер летел рейсом Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя белорусского оппозиционного канала Nexta - Романа Протасевича.