Лукашенко едет к Путину в Москву

Александр Лукашенко полетел к Владимиру Путину. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко полетел на переговоры с президентом страны-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным. Будут обсуждать, в частности, войну в Украине.

В повестке дня у них "актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления". Об этом сообщает подконтрольное властям Беларуси издание "БелТА" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

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Отмечают, что в Москве обсудят "обстановку в регионе и в Украине".

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.