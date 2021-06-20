ЛГБТ-парад проводят 20 лет и воспринимают как фестиваль

Марш во время парада Warsaw Pride в Варшаве, 19 июня / REUTERS

Тысячи людей прошли маршем центром Варшавы в субботу, 19 июня, на "Параде равенства".

Они требовали положить конец дискриминации ЛГБТ-сообщества, на фоне того, что, по словам участников, идет нарастание гомофобии в Польше в последние годы. Об этом пишет CNN.

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"Откровенных нападений на парад в Варшаве давно нет. Здесь марш проходит уже почти 20 лет и это дало результаты. Его воспринимают скорее, как большой городской фестиваль. Приходит каждый год много людей, которые не являются со среды ЛГБТ. Этим он похож на прошлогодние. Отличия в тому, что это вероятно первое такое огромное городское события от начала пандемии. Также в этом году впервые очень выразительным был белорусский акцент. Целая платформа ехала с белорусским флагом и надписью "Жыве Беларусь", - рассказывает Gazeta.ua журналист из Варшавы Игорь Исаев.

Права ЛГБТ стали центральной частью более широкой борьбы в стране между либералами, которые подчеркивают необходимость в более терпимом и инклюзивном обществе, и религиозными консерваторами, которые осуждают то, что они называют попыткой ниспровергнуть традиционные ценности в преимущественно католической стране.

"Парад равенства — это праздник ЛГБТ и всех тех, кто вынужден бороться за свои права. Гомофобия - огромная проблема в Польше. Много людей здесь не могут с этим справиться, и убивают себя. Положение ЛГБТ в Польше трагично", - говорит 22-летний работник ресторана Сильвестер Чимоховски.

Как политиков, так и духовенство обвиняют в разжигании гомофобии в Польше. Некоторые консерваторы, в свою очередь, говорят, что ничего не имеют против геев, но они только противостоят тому, что называют "идеологией ЛГБТ".

Тем временем, в Венгрии националистическое правительство премьера Виктора Орбана, которое находится в союзе с правящей партией Польши "Право и справедливость", ввело новый закон, запрещающий "демонстрацию и пропаганду гомосексуализма" среди лиц моложе 18 лет.