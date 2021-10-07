Лавров обвинил НАТО в поддержке украинских неонацистов

Во время переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров закинул генсекретаря НАТО Енсу Столтенбергу поддержку неонацистов в Украине. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в поддержке неонацистов в Украине.

Это произошло во время переговоров Лаврова с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает The Washingtonpost.

Лавров также заявил, что Совет НАТО-Россия-форум, созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами, является бессмысленным. Забрасывая то, что НАТО часто жалуюеться на Россию.

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Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой Беларуси и гибридными действия в отношении союзников НАТО.

Генеральный секретарь повторил предложение, сделанное более 18 месяцев назад, о проведении очередного заседания Совета НАТО-Россия.

НАТО вышлет восемь работников российской миссии при Альянсе в Брюсселе из-за враждебной деятельности Москвы. В заявлении говорится, что Североатлантический альянс отзывает аккредитацию восьми членов российского представительства, "которые являются необъявленными офицерами российской разведки". Среди действий России, которые в НАТО признали враждебными, фигурируют "убийства и шпионаж". Также там подтвердили, что сократили до 10 количество должностей, которые Россия может аккредитовать при НАТО.