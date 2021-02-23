Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео

Культовая парижская электронная группа Daft Punk распалась почти через 30 лет после своего создания в 1993 году.

Об этом фанаты узнали от музыкантов, опубликовавших восьмиминутное видео под названием Epilogue в YouTube.

Daft Punk выпустили 4 альбома и получили 7 "Грэмми", в том числе сразу 5 в 2014-м за альбом Random Access Memories. Группа вернула популярность жанру диско, основав собственное направление - французский хаус. Daft Punk выступали в образе футуристических роботов и носили шлемы с LED-подсветкой и металлические перчатки.

На прощальном видео члены группы идут друг за другом по пустыне, а в конце появляется надпись: "1993 - 2021".

Причин своего решения музыканты не называют.

Фото: Reuters

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Основан в 1993 году Ги-Мануэлем де Омем-Кристо и Томасом Бангальтером, дуэт Daft Punk стал пионером французской хаус-музыки 1990-х. Они выпустили дебютный альбом Homework с хитами Around the World и Da Funk в 1997-м. Тот сразу стал коммерчески успешным. С выпуском 2-го альбома под названием Discovery в 2001 году дуэт начал носить культовые футуристические шлемы.