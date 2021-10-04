Куклу Barbie впервые отправили в космос

Куклу Barbie отправили в космос с целью побудить девушек задуматься о карьере астронавтов.

Куклу создали по образу итальянки-космонавта 44-летней Саманты Кристофоретти, сообщает Reuters. В июле следующего года она полетит на Международную космическую станцию.

"Производитель игрушек Mattel Inc и Европейское космическое агентство объединились, чтобы создать уникальную куклу и запустить ее в космос в рамках инициативы Всемирная неделя космоса", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

В рамках проекта для детей создали также образовательные ресурсы, на которых рассказывают о космосе.

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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой посвятили куклу Barbie. Кукла-фехтовальщица стала частью серии Role Models. Цель коллекции - обратить внимание общества на достижения успешных женщин.