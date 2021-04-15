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четверг, 15 апреля 2021 09:24

Депутат Зинкевич стала прототипом куклы Barbie
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Украинский волонтерка, ветеран-доброволец и депутат фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич стала прототипом для куклы Barbie.

Куклу создала мастерица Анастасия Недолуженко для серии "Барби: пани Украины", сообщила нардеп в Facebook. Коллекция воспроизводит образы 36 украинок, среди которых: Леся Украинка, княгиня Ольга, Руслана, Юлия Санина, Екатерина Билокур и другие известные женщины.

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

"Ощущения фантастические! Когда-то маленькой я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею. Просто невероятно быть рядом в рейтинге с княгиней Ольгой, Лесей Украинкой и другими невероятными украинками", – написала Зинкевич.

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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан стала первой украинской спортсменкой, которой посвятили куклу Barbie. Кукла-фехтовальщица стала частью серии Role Models. Коллекция имеет целью обратить внимание общества на достижения успешных женщин.

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