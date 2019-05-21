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вторник, 21 мая 2019 15:52

Крупнейший в мире аэропорт начал писать названия украинских городов правильно

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Крупнейший в мире аэропорт начал писать названия украинских городов правильно
На прошлой неделе кампании присоединились международный аэропорт Эсенбога в Анкаре и международный аэропорт "Анталия". Фото: zik.ua

Крупнейший мировой аэропорт в Стамбуле, Турция, отныне пишет названия украинских городов в соответствии с украинской транслитерацией.

В марте старый стамбульский аэропорт имени Ататюрка также присоединился к кампании CorrectUA, но пассажирские рейсы оттуда перевели к новому аэропорту, который открылся в апреле, сообщает "Європейська правда".

"Самая воздушная гавань в мире İstanbul Havalimanı приобщается к CorrectUA и отныне пассажиры аэропорта будут встречать #KyivNotKiev #LvivNotLvov #OdesaNotOdessa #ZaporizhzhiaNotZaporozhye!" - говорится в сообщении.

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В МИД напомнили, что на прошлой неделе к кампании присоединились международный аэропорт Эсенбога в Анкаре и международный аэропорт "Анталия".

В октябре 2018-го МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города - #KyivNotKiev.

Самый больший лоукостер Европы Ryanair изменил написание нескольких украинских городов.

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