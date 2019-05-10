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пятница, 10 мая 2019 15:59

Самый больший лоукостер Европы изменил написание украинских городов

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Самый больший лоукостер Европы изменил написание украинских городов
Фото: #CorrectUA

Наибольший лоукостер Европы Ryanair изменил написание нескольких украинских городов.

Об этом сообщает Twitter #CorrectUA.

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"При поддержке активной позиции общества и обращения посольства Украины в Ирландии нам удалось вернуть #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov", - говорится в сообщении.

Недавно один из двух гражданских аэропортов Черногории, Международный аэропорт Тиват, изменил написание не только столицы Украины, а сразу нескольких украинских городов - Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

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Дата
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