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четверг, 10 мая 2018 18:48

Кремль ответил на решение Гааги по выплате репараций за Крым

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Кремль ответил на решение Гааги по выплате репараций за Крым
Кремль не считает Россию стороной рассмотрения арбитражного суда в Гааге. Фото: styler.rbc.ua

Кремль не считает Россию стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 10 июня третейский суд в Гааге постановил возместить $59 млн убытков украинским компаниям в связи с аннексией Крыма.

"Россия никак не была представлена на этом суде и не направляла своего представителя на этот судебный процесс. Поэтому мы не считаем себя стороной процесса в этом случае", - передает слова Пескова "Интерфакс".

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Российская сторона просто игнорировала рассмотрение дела, прокомментировал решение судья. После проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 суд запросил стороны предоставить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017-го истцы предоставили необходимые документы, Российская Федерация не представила никаких.


Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии. Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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