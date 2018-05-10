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четверг, 10 мая 2018 11:31

Россия должна выплатить компенсацию за аннексию Крыма - Гаагский суд

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  Суд Гааги обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма. Фото: unian.net
Суд Гааги обязал РФ выплатить украинским компаниям компенсации за аннексию Крыма. Фото: unian.net

Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме $159 млн. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", - говорится в пресс-релизе суда.

В постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию в результате аннексии. Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года.

Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. После проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 состав арбитража запросов стороны предоставить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.

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Как отмечает суд, Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дела. После проведения слушания по существу спора с 5 по 6 октября 2017 состав арбитража запросов стороны предоставить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 истцы представили свои объяснения вместе, Российская Федерация не представила никаких объяснений.

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10
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