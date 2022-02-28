Крах курса рубля: биржи отложили открытие

Рубль собирается падать. Фото: Медуза

Московские валютные биржи отложили открытие до 10 утра.

На межвалютных рынках курс больше чем по 100 рублей за доллар, сообщают телеграммы-каналы.

Новый исторический максимум курса – 113,5 рублей за доллар.

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В российском Центробанке запретили иностранным акционерам, владеющим акциями компаний РФ, продавать российские ценные бумаги.

Это все последствия кровожадного желания оккупировать Украину. Россияне обеднели благодаря Путину.