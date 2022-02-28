Крах курса рубля: биржи отложили открытие

Московские валютные биржи отложили открытие до 10 утра.
На межвалютных рынках курс больше чем по 100 рублей за доллар, сообщают телеграммы-каналы.
Новый исторический максимум курса – 113,5 рублей за доллар.
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В российском Центробанке запретили иностранным акционерам, владеющим акциями компаний РФ, продавать российские ценные бумаги.
Это все последствия кровожадного желания оккупировать Украину. Россияне обеднели благодаря Путину.
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