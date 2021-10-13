Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов

 
Ексклюзивы
1/5
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 99
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 540
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1566
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 486
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1107
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1836
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1134
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3051
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1638
Фото
Все фото
11
3
9
5
16
На Мексику обрушился мощнейший ураган
На Мексику обрушился мощнейший ураган
В Москве 17-летний стрелял возле школы
В Москве 17-летний стрелял возле школы
Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
Вещи Аль Капоне продали на аукционе за $3 млн
Вещи Аль Капоне продали на аукционе за $3 млн
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Видео
Все видео
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Назвали рост самой высокой женщины в мире
Назвали рост самой высокой женщины в мире
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1332
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 603
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 738
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 20:26

Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов

  Комментировать
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Капсула с туристами на несколько минут зависла на высоте 107 км. Фото: Reuters

13 октября состоялся второй туристический полет на орбиту от компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

Запуск состоялся в США на западе штата Техас в 17:50 по Киеву. Полет длился около 11 мин. свидетельствует прямая трансляция компании. Впоследствии члены полностью гражданского экипажа вернулись на Землю.

На борту находились: бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен; вице-президент компании Dassault Systemes Глен де Врис; актер сериала "Звездный путь" 90-летний Уильям Шетнером и вице-президент Blue Origin с полетов Одри Пауэрс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию

После отсоединения от ракеты-носителя спускаемый аппарат еще некоторое время продолжал набирать скорость. Капсула с туристами на несколько минут зависла на высоте 107 км. Ракета-носитель вернулась на площадку благодаря самостоятельному спуску и вертикальной посадке, а капсула с экипажем приземлилась с использованием парашютной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подарил "серебро": Маск потроллил Безоса в Twitter

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Безос подал в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании SpaceX Илона Маска.

11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 10197
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 7722
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4401
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3744
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 3366
Мир
ВОЗ сделала важное заявление о Covid-смертности в мире
ВОЗ сделала важное заявление о Covid-смертности в мире Просмотров: 162
На Мексику обрушился мощнейший ураган
На Мексику обрушился мощнейший ураган
11
 Просмотров: 162
Президенту Чили грозит импичмент в связи с расследованием Pandora Papers
Президенту Чили грозит импичмент в связи с расследованием Pandora Papers Просмотров: 108
В Москве 17-летний стрелял возле школы
В Москве 17-летний стрелял возле школы
3
 Просмотров: 333
Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
Мощный тайфун всколыхнул Гонконг: есть погибшие и пострадавшие
9
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 26
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть