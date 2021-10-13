Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов

Капсула с туристами на несколько минут зависла на высоте 107 км. Фото: Reuters

13 октября состоялся второй туристический полет на орбиту от компании американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin.

Запуск состоялся в США на западе штата Техас в 17:50 по Киеву. Полет длился около 11 мин. свидетельствует прямая трансляция компании. Впоследствии члены полностью гражданского экипажа вернулись на Землю.

На борту находились: бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab Крис Бошуйзен; вице-президент компании Dassault Systemes Глен де Врис; актер сериала "Звездный путь" 90-летний Уильям Шетнером и вице-президент Blue Origin с полетов Одри Пауэрс.

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После отсоединения от ракеты-носителя спускаемый аппарат еще некоторое время продолжал набирать скорость. Капсула с туристами на несколько минут зависла на высоте 107 км. Ракета-носитель вернулась на площадку благодаря самостоятельному спуску и вертикальной посадке, а капсула с экипажем приземлилась с использованием парашютной системы.

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Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin миллиардер Безос подал в суд на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Причиной стало решение NASA передать контракт на строительство лунного модуля компании SpaceX Илона Маска. 11 июля британский миллиардер и владелец Virgin Galactic 70-летний Ричард Брэнсон слетал в космос. Корабль во время первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и приземлился на космодроме "Америка" в США. Своим полетом Брэнсон опередил Безоса. Virgin Galactic конкурирует с Blue Origin в сфере космического туризма.