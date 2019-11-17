Корову продали за $ 106 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1269
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1251
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 837
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9639
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 945
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1062
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5301
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1881
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1080
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
5
8
4
14
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и &quot;желтыми жилетами&quot;
Отмечают годовщину движения: в Париже столкновения между полицией и "желтыми жилетами"
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Произошли столкновения между протестующими и полицией
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Видео
Все видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Грузовик слетел с 20-метрового моста. Водитель погиб
Испытали новый боевой лазер
Испытали новый боевой лазер
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1269
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 900
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1071
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4005
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
17 ноября 2019
Просмотров: 378
Як п'явка
– Папа принеси, папа подай, – 15-річна Аліса з нами на пікніку. Вона – єдина донька в батьків. Її балують: коли сонце впало на ...
воскресенье, 17 ноября 2019 14:32

Корову продали за $ 106 тыс.

  Комментировать
Корову продали за $ 106 тыс.
За корову боролись фермеры из Канады, Мексики и Соединенных Штатов. Фото: УНН

Корову породы черный ангус продали на аукционе Perlich Brothers в Канаде за $106 тыс.

Аукцион прошел на этой неделе в городе Летбридж. Покупателем стала канадская компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch, сообщил телеканал CTV.

По словам представителя аукциона Боба Перлича, эта покупка стала самой дорогой за 52-летнюю историю компании. Второй результат на торгах составил $38 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина случайно купил тысячу кур

"Она уникальна, в мире мало таких коров. Я, конечно, знал, что ее участники будут активно торговаться, но не мог даже представить, что этот лот вызовет такой сильный интерес", - заявил покупатель коровы Даррен Ангер.

Такая высокая цена за животное обусловлена ​​хорошей генетикой. Новые владельцы с ее помощью намерены значительно расширить свое стадо элитных коров.

В Украине стремительно уменьшается поголовье коров. На 1 июля 2019-го насчитывалось 3,74 млн голов. Это на 4,1% меньше, чем на 1 июля 2018-го. Сельскохозяйственные предприятия держат 1,12 млн коров. Хозяйства населения - 2,62 млн голов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корову продали за $ 106 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
ноября

Архимандрит УГКЦ погиб в московской тюрме

Почему именно сегодня отмечают День студента

Самое читаемое
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 58491
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 54023
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 12987
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 10107
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 8163
Мир
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
4
 Просмотров: 90
Трамп подал иски в Верховный суд
Трамп подал иски в Верховный суд Просмотров: 279
В Афганистане массово сдаются боевики ИГИЛ
В Афганистане массово сдаются боевики ИГИЛ Просмотров: 612
В Беларуси начались выборы
В Беларуси начались выборы Просмотров: 333
Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд
Индия испытала ракету, способную нести ядерный заряд Просмотров: 207
Больше всего комментируют
4
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
1
Позиция Кличко по земле говорит о его оппозиционности к действующей власти - Ткаченко
1
Названа дата встречи "нормандской четверки"
Голосов: 969
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua