Корову продали за $ 106 тыс.

За корову боролись фермеры из Канады, Мексики и Соединенных Штатов. Фото: УНН

Корову породы черный ангус продали на аукционе Perlich Brothers в Канаде за $106 тыс.

Аукцион прошел на этой неделе в городе Летбридж. Покупателем стала канадская компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch, сообщил телеканал CTV.

По словам представителя аукциона Боба Перлича, эта покупка стала самой дорогой за 52-летнюю историю компании. Второй результат на торгах составил $38 тыс.

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"Она уникальна, в мире мало таких коров. Я, конечно, знал, что ее участники будут активно торговаться, но не мог даже представить, что этот лот вызовет такой сильный интерес", - заявил покупатель коровы Даррен Ангер.

Такая высокая цена за животное обусловлена ​​хорошей генетикой. Новые владельцы с ее помощью намерены значительно расширить свое стадо элитных коров.

В Украине стремительно уменьшается поголовье коров. На 1 июля 2019-го насчитывалось 3,74 млн голов. Это на 4,1% меньше, чем на 1 июля 2018-го. Сельскохозяйственные предприятия держат 1,12 млн коров. Хозяйства населения - 2,62 млн голов.