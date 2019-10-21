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понедельник, 21 октября 2019 12:23

Почему украинцы больше не хотят держать коров

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Почему украинцы больше не хотят держать коров
Из-за сокращения поголовья коров в Украине дефицит молочного сырья. Фото: Depositphotos

В Украине стремительно уменьшается поголовье коров. На 1 июля 2019-го насчитывалось 3,74 млн голов. Это на 4,1% меньше, чем на 1 июля 2018 года.

Сельскохозяйственные предприятия держат 1,12 млн коров. Хозяйства населения - 2,62 млн голов, пишет ubr.ua.

Чтобы вырастить молочную корову, надо 3 года. За 9 месяцев корова вынашивает в утробе одного теленка. Для сравнения, в одной свиноматки рождается по 10-12 поросят. До забоя их выращивают полгода. За год хозяйство имеет 2 полных цикла. В птицеводстве для выращивания бройлера надо 45 дней. Кроме того, коровы требовательны к кормлению.

Кроме того, фермеры могут потерять земли, которые арендуют для выращивания коров. Это произойдет, когда заработает рынок земли.

Отрасль не спасает одна из самых высоких за последние 10 лет цен на молочное сырье. Украинскую продукцию активно замещают импортной. Так, украинцам продают сыры, завезенные из соседней Польши.

"Есть сильный дефицит молочного сырья на рынке, связанный с сокращением поголовья. Поэтому цены будут расти. Будет увеличиваться импорт более дешевого продукта из-за границы", - объясняет вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

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В то же время цена на молочные продукты, которые покупают в домохозяйствах, падает. Так, сырье второго сорта следующем году по законодательству запретят принимать на переработку.

"Надо государственная поддержка кооперативов, в которые могли бы объединяться крестьяне для совместного производства молока, закупая необходимую технику для доения бесконтактным методом, чтобы производить сырье высшего качества", - говорит глава Ассоциации животноводов Ирина Паламар.

Украинцы в среднем тратят 45% всех доходов на еду и напитки. В то же время расходы в регионах отличаются. Киевляне больше других украинцев тратят на молочные продукты - 7,5% месячного дохода.

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