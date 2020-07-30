Коронавирус: США перешагнули через 150 тысяч смертей

В США 150 000 умерших от коронавируса. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки количество летальных случаев, связанных с Covid-19 превысила отметку в 150 000.

В антирейтинге наиболее пораженных пандемией государств США находятся на первом месте, отмечает The Associated Press.

В четверке штатов с самым высоким показателем заражений находятся Калифорния, где новую инфекцию подхватили 487 469 человек Флорида с 451 423 госпитализированы, Нью-Йорк, где зафиксировали 442060 больных и Техас с 424 146 случаями передачи Covid-19.

Статистика каждого из этих штатов превышает даже показатели таких пострадавших европейских стран как Великобритания, Италия, Франция и Испания.

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С начала пандемии в США новую коронавирусную инфекции подхватили более 4,4 миллиона человек. Из них 150 649 умерли от осложнений, тогда как 1,3 миллиона - вылечились.