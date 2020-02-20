Коронавирус: количество умерших достигло 2100 человек

Коронавирус унес еще 108 жизней. Фото: УНИАН

В Китае эпидемия коронавируса за день унесла жизни 108 человек, в результате чего общая статистика смертности от эпидемии превысила 2 тыс. 100 человек.

В центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 349 новых подтвержденных случаев заболевания. Число погибших в стране возросло на 108 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Общая статистика смертности в Китае от коронавируса составила 2 тыс. 112 человек. Всего на территории Китая смертельным вирусом COVID-19 заразились 74 тыс. 185 граждан. Всего в мире зафиксировано 75 тыс. 322 больных коронавирусной пневмонией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка не смогла эвакуироваться из Уханя из-за собаки

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее он начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.