 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 531
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 847
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1350
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
9 Просмотров: 4887
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 5445
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3168
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16255
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3213
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7273
Фото
Все фото
16
11
3
13
20
Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев
Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
Расстреляны и закопаны - показали раритетные фото с мест преступлений
Расстреляны и закопаны - показали раритетные фото с мест преступлений
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Перепутал столетия: мужчина 11 лет шокирует людей
Видео
Все видео
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Экстремальное сафари: разъяренный слон атаковал туристов
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
"Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, затем болгарами" - у Жириновского очередной приступ истерики
"Когда всех вас уничтожат, займутся поляками, затем болгарами" - у Жириновского очередной приступ истерики
Телемост Украина - Грузия: смотреть онлайн трансляцию
Телемост Украина - Грузия: смотреть онлайн трансляцию
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2133
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1053
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2754
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 369
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 02:24

Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки
16

  Комментировать

Английский фотограф снимает женщин в мистических образах
Фото: ellenjanerogers.com
Английский фотограф снимает женщин в мистических образах
Английский фотограф снимает женщин в мистических образах
Английский фотограф снимает женщин в мистических образах
Английский фотограф снимает женщин в мистических образах

Английский фотограф Элен Роджерс снимает женщин в необычных мистических образах. Ее работы полны чем-то магическим и таинственным.

Роджерс еще в детстве начала изучать композиционные черты и технические аспекты фотографии. Ее отец был спортивным фотографом, всегда носил с собой камеру. Поэтому с 6 лет женщина уже умела проявлять пленку, пишет cameralabs.org.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев

В ее снимках прослеживается странная готика и декаданс. На творчество художницы влияет история и психология, оккультизм, религия и такие писатели, как Марк Данилевский, Бэнкс, Роберт Чамберс, Говард Лавкрафт, Шарль Бодлер, Монтегю Джеймс и Эдгар По. Любит снимать в английском захолустье, особенно в местах, где водятся истории о привидениях.

Итальянский фотограф Клод Нори в течение 30 лет фотографировал летний отдых в Италии. Он уверен, что в Италии отпуск - это особая традиция "ничегонеделание". Вдохновили на серию снимков фотографа пляжи в Портофино, Римини и Неаполе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 27752
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 25947
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16255
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 3 Просмотров: 13743
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12861
Мир
Россия хочет пустить еще один газопровод в обход Украины
Россия хочет пустить еще один газопровод в обход Украины Просмотров: 936
Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев
Фотограф показал глубокие портреты современных индейцев
11
 Просмотров: 117
В посольстве Туркменистана опровергли информацию о смерти президента
В посольстве Туркменистана опровергли информацию о смерти президента Просмотров: 2826
Умер президент Туркменистана - СМИ
Умер президент Туркменистана - СМИ Просмотров: 3249
Португалию накрыл мощный пожар
Португалию накрыл мощный пожар Просмотров: 261
Больше всего комментируют
16
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
9
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 316
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua