Королева проклятых: английский фотограф создает мистические снимки

Фото: ellenjanerogers.com

Английский фотограф Элен Роджерс снимает женщин в необычных мистических образах. Ее работы полны чем-то магическим и таинственным.

Роджерс еще в детстве начала изучать композиционные черты и технические аспекты фотографии. Ее отец был спортивным фотографом, всегда носил с собой камеру. Поэтому с 6 лет женщина уже умела проявлять пленку, пишет cameralabs.org.

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В ее снимках прослеживается странная готика и декаданс. На творчество художницы влияет история и психология, оккультизм, религия и такие писатели, как Марк Данилевский, Бэнкс, Роберт Чамберс, Говард Лавкрафт, Шарль Бодлер, Монтегю Джеймс и Эдгар По. Любит снимать в английском захолустье, особенно в местах, где водятся истории о привидениях.

Итальянский фотограф Клод Нори в течение 30 лет фотографировал летний отдых в Италии. Он уверен, что в Италии отпуск - это особая традиция "ничегонеделание". Вдохновили на серию снимков фотографа пляжи в Портофино, Римини и Неаполе.