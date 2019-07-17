Показали безумное итальянское лето 1980-х

Фото: cameralabs.

Итальянский фотограф Клод Нори в течение 30 лет фотографировал летний отдых в Италии.

Он уверен, что в Италии отпуск - это особая традиция "ничегонеделание". Вдохновили на серию снимков фотографа пляжи в Портофино, Римини и Неаполе, пишет cameralabs.

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"Каждое лето в 1960-х мы загружали багаж в родительский автомобиль и ездили на итальянские пляже Адриатики, а иногда и на средиземноморские. Помню, итальянские женщины выглядят, как божества, что сошли прямо из музейных полотен или из фильмов, только для того, чтобы сделать это место самым счастливым на земле, когда они направлялись по сцене на местном конкурсе Мисс чего-то там", - говорит фотограф.

В ночь на 17 июля украинцы могли наблюдать частичное затмение Луны. Оно началось около 00:31 по киевскому времени, а максимальной фазы достигло в 00:40. После этого наступила фаза полнолуния. В условиях хорошей погоды за этим природным явлением также наблюдали жители большинства стран Европы, части Азии, Африки, Австралии и Северной Америки.