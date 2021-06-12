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суббота, 12 июня 2021 04:25

Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7

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Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7
Встреча прошла 11 июня в Eden Project. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II провела встречу с лидерами стран "Большой семерки".

Об этом сообщает CNN.

Королева вместе с принцом Уэльским, герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими присутствовали на приеме в Eden Project, известной местной достопримечательности.

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11 июня в английском графстве Корнуолл стартовал саммит "Большой семерки". Участие примут лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.

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