Королева Елизавета II встретилась с лидерами G7

Встреча прошла 11 июня в Eden Project. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II провела встречу с лидерами стран "Большой семерки".

Об этом сообщает CNN.

Королева вместе с принцом Уэльским, герцогиней Корнуоллской, герцогом и герцогиней Кембриджскими присутствовали на приеме в Eden Project, известной местной достопримечательности.

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11 июня в английском графстве Корнуолл стартовал саммит "Большой семерки". Участие примут лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.