Королева Елизавета II стала звездой вечера на G7

Королева Елизавета II встретилась с лидерами стран "Большой семерки".

Они собрались на саммит в британском Корнуолле, сообщает CNN.

Королеву на встрече с лидерами G7 в Eden Project сопровождали принц Уэльский, герцогиня Корнуолльская, герцог и герцогиня Кембриджские.

'Are you supposed to look as if you are enjoying yourselves?' - the Queen makes the leaders laugh tonight, taking centre stage pic.twitter.com/5KvwzKh6g0