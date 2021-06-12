На саммите G7 Украины занимает высокое место - глава Еврокомиссии

На сегодняшней сессии по внешней политике G7 обсудила восточное соседство ЕС. Фото: Reuters

На саммите G7 ("Большой семерки") Украина занимает высокое место. Лидеры согласились с тем, что Киеву нужны сильные институты, которые бы действовали на основе верховенства закона.

Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, на сегодняшней сессии по внешней политике G7 обсудила восточное соседство ЕС.

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"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой проблемы. Украина занимает важное место в нашей общей повестке дня. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию", - отметила фон дер Ляйен.

11 июня в английском графстве Корнуолл стартует саммит "Большой семерки". Участие примут лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.