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суббота, 05 декабря 2020 23:24

Корабль РФ прибыл на место строительства "Северного потока-2"

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Корабль РФ прибыл на место строительства &quot;Северного потока-2&quot;
По данным Eikon, российское судно остановилось севернее Польши и Германии. Фото из открытых источников

Российское трубопроводное судно "Академик Черский" прибыло к месту строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом со ссылкой на систему отслеживания кораблей Eikon пишет Reuters. По данным Eikon, российское судно остановилось севернее Польши и Германии.

Морские власти немецкого города Штральзунд сообщила грузоотправителей, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где "Северный поток-2" выйдет на сушу, будут проводиться работы по прокладке трубопроводов.

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Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на следующий год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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