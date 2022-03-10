Конгресс США выделил Украине более $13,5 млрд помощи

Выделение средств получило мощную двухпартийную поддержку. Фото: pixabay.com

Сенат Конгресса США проголосовал за выделение Украине $13,6 млрд.

Деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь в войне против России, сообщает Associated Press.

"Конгресс одобрил выделение помощи Украине и ее союзникам в сопротивлении российскому вторжению в рамках законопроекта о финансировании федеральных агентств", - написала корреспондентка издания Дарлин Супервилль в Twitter.

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Ранее США собирались выделить Украине $10 млрд на гуманитарные и оборонные нужды из-за войны, которую начала Россия. О существенной помощи Киеву конгрессмены заговорили после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

9 марта лидеры американского Конгресса достигли двухпартийного соглашения по предоставлению $13,6 млрд финансовой помощи Украине и европейским союзникам. Более $4 млрд помощи планировали дать Украине и странам Восточной Европы, чтобы помочь украинским беженцам, которых уже более 2 млн. Еще $6,7 млрд пойдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе, а также на передачу американского вооружения Украине и союзникам США. Выделили также и экономическую помощь.