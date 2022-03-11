Сенаторы обратились к Байдену. Призывают предоставить Украине боевые самолеты

Сенаторы призывают президента США Джо Байдена передать Украине польские истребители МиГ-29 для борьбы с российскими войсками.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Сенаторы-республиканцы обращаются к президенту США с призывом передать Украине польские истребители МиГ-29 для противостояния российским оккупантам. Соответствующее письмо подписали 40 парламентариев.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.