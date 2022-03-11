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пятница, 11 марта 2022 05:27

Сенаторы обратились к Байдену. Призывают предоставить Украине боевые самолеты

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Сенаторы обратились к Байдену. Призывают предоставить Украине боевые самолеты
Сенаторы-республиканцы призывают президента США передать польские истребители Украине. Фото: uos.uaФото: uos.ua

Сенаторы призывают президента США Джо Байдена передать Украине польские истребители МиГ-29 для борьбы с российскими войсками.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
Сенаторы-республиканцы обращаются к президенту США с призывом передать Украине польские истребители МиГ-29 для противостояния российским оккупантам. Соответствующее письмо подписали 40 парламентариев.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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