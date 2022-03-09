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среда, 09 марта 2022 12:32

Спецтема: Война России против Украины

Конгресс США выделил более $13 млрд на борьбу с Россией

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Конгресс США выделил более $13 млрд на борьбу с Россией
Выделение средств получило мощную двухпартийную поддержку. Фото: pixabay.com

Конгресс США выделил более $13 млрд на борьбу с российскими оккупантами.

9 марта лидеры американского Конгресса достигли двухпартийного соглашения по предоставлению $13,6 млрд финансовой помощи Украине и европейским союзникам, сообщает Associated Press.

"Выделение средств в ответ на вторжение РФ в Украину получило мощную двухпартийную поддержку", - говорится в сообщении.

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Более $4 млрд помощи планируют выделить Украине и странам Восточной Европы, чтобы помочь украинским беженцам, которых уже более 2 млн.

Еще $6,7 млрд пойдет на размещение американских войск и техники в европейском регионе, а также на передачу американского вооружения Украине и союзникам США. Выделили также и экономическую помощь.

Ранее США собирались выделить Украине $10 млрд на гуманитарные и оборонные нужды из-за войны, которую начала Россия. О существенной помощи Киеву конгрессмены заговорили после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соединенные Штаты Америки пригрозили запретом доступа к необходимым американским технологиям китайским компаниям за нарушение или обход санкций против России.

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