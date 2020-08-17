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понедельник, 17 августа 2020 17:34

"Колхозник бывший превратился в монстра" - Слепаков написал стихотворение Лукашенко

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&quot;Колхозник бывший превратился в монстра&quot; - Слепаков написал стихотворение Лукашенко
Слепаков о Лукашенко: комик посвятил стихотворение президенту Беларуси. Фото: Сова

Комедийный актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и певец Семен Слепаков создал стихотворение и посвятил его Александру Лукашенко, в котором осудил и одновременно высмеял действующего президента Беларуси.

Свое творение артист опубликовал на личной странице в Instagram.

Слепаков выразил свое недовольство строками из собственного стихотворения, назвав Лукашенко "монстром и чудовищем". Комика в комментариях поддержало немалое количество известных звезд, которые выразили благодарность за откровенный и правдивый стих.

Сам оригинал стихотворения Слепаков о Лукашенко можно почитать ниже.

ОБРАЩЕНИЕ К А.Г. ЛУКАШЕНКО.

Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич,
Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти,
На душе моей сейчас тоска и горечь
От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали
(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),
И я вижу в изумлении и печали,
Что колхозник бывший превратился в монстра.

Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут - на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему - хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа.

Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом
Он ступил на эту скользкую дорожку
И идет по ней, махая старым флагом,
По пути людей сажая, как картошку.

Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич?
Бродят натовцы и Вагнер по округе -
Вы не там где надо ищете чудовищ,
Лучше в зеркало взгляните на досуге.

Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений - Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит -
Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?

Любопытно очень, Александр Григорич,
В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном
Вы на вид совсем как будто бы не сволочь,
И на первый взгляд не кажетесь гондоном...

Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы "родимый батька"
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!

Да, с правами и у нас в России туго,
Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться,
На ворюге здесь у нас сидит ворюга,
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

Вы совсем уже там обалдели что ли?
Вы довольны сами этою картинкой?
Своего сыночка любите Вы - Колю?
Вот, представьте что его бы так дубинкой!

Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю чем сей опус подытожить -
Не хватает моего воображения,

Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже.

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В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзитпола отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты, которые продолжаются уже неделю.

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Дата
17
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