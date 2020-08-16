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Белорусы ответили на митинг Лукашенко историческим маршем за свободу: прямая трансляция
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Белорусы собрались на массовом митинге
Фото: Tut.by
Белорусы собрались на массовом митинге
Белорусы собрались на массовом митинге
Белорусы собрались на массовом митинге
Белорусы собрались на массовом митинге

В Беларуси сегодня проходит марш "За свободу", самый масштабный в истории страны.

"Минск. Исторический марш "За свободу". Звоните в двери всех своих соседей, звоните своим друзьям и близким, пишите коллегам. Мы исключительно мирно идем в центр звать власть к ответственности. Выходим на проспект, объединяемся с другими и двигаемся к стеле", - говорится в сообщении телеграмм канал NEXTA.

Из разных частей столицы люди колоннами сходятся к Стеле в Парке Победы. В марше принимают участие десятки тысяч человек. Участники акции комментируют, что такой многолюдной демонстрации еще не видели. Люди продолжают сходиться. Жителей других городов также просят выходить на центральные площади и призвать к ответственности председателей и РУВД, выдвигать требования.

Протестующие требуют, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента, немедленной свободы всем задержанным и политзаключенным, правосудие над виновными в убийствах и пытках.

В то же время сегодня проходит митинг в поддержку Лукашенко под лозунгом "Не дадим развалить страну". На эту акцию заставляют идти работников бюджетных организаций со всей страны. Автобусы с бюджетниками уже стоят в центре белорусской столицы. При этом большое количество автозаков, грузовиков и автобусов с силовиками едут по улицам Минска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людей заставляют идти на митинг в поддержку Лукашенко

Журналистам удалось пообщаться с участниками митинга в поддержку Александра Лукашенко, который проходит в Минске сегодня, 16 августа. Сторонники Лукашенко говорят, что все оппозиционные акции "проплачены". Людей избили, потому что "напросились".

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Дата
16
августа

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