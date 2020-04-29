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среда, 29 апреля 2020 14:30

Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
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Введенный из-за коронавируса карантин усилил экономическое падение Ливана, начавшееся после объявления дефолта. Люди громят банки и жалуются на голод.

Граждане Ливана вышли на голодный протест. Дефолт усугубился коронавирусом. Против протестующих выступила армия.

Уже неделю, как в Ливане происходят протесты. В самом бедном городе – Триполи – прошли самые крупные акции, пишет CNN. Граждане заявляют, что им нечего есть и нечем платить за квартиру. Но протест перешел в силовой. Сначала протестующие громили витрины и даже бросали коктейли Молотова в отделения банков.

После этого против них вышла армия. В ходе противостояния войска застрелили одного из участников, которого активисты теперь считают мучеником голода.

"Голодные протесты" в Ливане переросли в силовое столкновение с армией
Фото: ЕРА
"Голодные протесты" в Ливане переросли в силовое столкновение с армией
"Голодные протесты" в Ливане переросли в силовое столкновение с армией
"Голодные протесты" в Ливане переросли в силовое столкновение с армией
"Голодные протесты" в Ливане переросли в силовое столкновение с армией

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В армии заявили, что сожалеют о случившемся, но и дальше будут принимать необходимые защитные меры. Государство же объяснило, что коронавирус и карантин усугубили дефолт.

"У нас комбинированный кризис с существенным экономическим кризисом и кризисом на фоне коронавируса. К сожалению, Covid-19 лишь усугубляет ситуацию", – сказал министр соцполитики Ливана Рамзи Мушаррафи.

Последние пандемии, и появление Covid-19 в частности, являются прямым следствием человеческой деятельности. Особенно - современного капитализма, который прибыль ставит превыше всего другого.

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29
апреля

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