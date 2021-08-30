КНДР перезапустила реактор для изготовления ядерного оружия - МАГАТЭ

Северная Корея вероятно производит плутоний. Фото: Reuters

Северная Корея могла перезапустить реактор в комплексе Йонбен, чтобы производить плутоний для ядерного оружия.

Об этом заявило международное агентство по атомной энергии в отчете от 27 августа.

Первым признаком работ на реакторе стало то, что с начала 2018-го до начала июля 2021 года никаких активностей там не обнаружено.

В июле специалисты зафиксировали сброс охлаждающей воды. Это свидетельствует о работе реактора и процессе обработки переработанного топлива.

Такие процессы в реакторе и лаборатории нарушают резолюции Совета безопасности ООН, отметили в МАГАТЭ.

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Организация считает, что Северная Корея активно вырабатывает плутоний на комплексе реактора. Такие выводы сделали на основе спутниковых снимков, ведь Пхеньян заблокировал доступ наблюдателей к своим объектам в 2009 году.

"Правительство Южной Кореи постоянно следит за ядерной и ракетной деятельностью КНДР в тесном сотрудничестве с США", - отметили в южнокорейском издании Yonhap.

В Северной Корее молодежи категорически запретили перенимать сленг, моду, прически и музыку Южной Кореи. В частности, запрет касается песен в стиле k-pop. Таким образом КНДР хочет ликвидировать любое внешнее воздействие. За нарушение нового закона предусматриваются суровые санкции, тюрьма или даже смертная казнь.