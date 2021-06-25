"Клубничная" луна: показали впечатляющие фото последнего суперлуния года

В ночь на 25 июня жители Земли наблюдали третье и последнее суперлуние года. Жители Северного полушария смогли увидеть "клубничное" суперлуние невысоко над горизонтом, А Южного – высоко в небе. Процент освещенности земного спутника составил 100%.

Суперлуние началась в 21:39 по киевскому времени, сообщает NASA. Это редкое явление американские индейцы назвали "клубничным" не из-за цвета, а в связи с тем, что это обычно приходилось на сезон сбора клубники.

Фото: Reuters

Благодаря этому явлению можно наблюдать больший размер лунного диска, чем обычно. Расстояние между Землей и Луной варьируется от 357 тыс. км до 406 тыс. км. Луна все еще будет находиться в одной из ближайших к Земле точек на ее орбите, но чуть дальше, чем во время последних двух суперлуний.

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"Клубничную" луну называют также "медовой", поскольку в это время обычно собирают мед для медовухи. Цвет полной Луны не будет казаться красным или розовым, он будет скорее золотистым, объясняет астрофизик из Американского музея естественной истории Джеки Фэйерти. 26 мая состоялось редкое природное явление – полная Луна оказалась на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим произошло лунное затмение. Это первое полное лунное затмение с 2019 года. Земля прошла между Солнцем и Луной и откинула на спутник огромную тень. Поэтому Луна окрасилась в красный цвет. Такое полнолуние еще называют кровавым.