Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году

Фото: Reuters

В среду, 26 мая, состоялось редкое природное явление – полная Луна оказалась на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим произошло лунное затмение.

Фото явления природы опубликовало BBC.

Это первое полное лунное затмение с 2019 года. Земля прошла между Солнцем и Луной и откинула на спутник огромную тень. Поэтому Луна окрасилась в красный цвет. Такое полнолуние еще называют кровавым.

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Полное затмение могли увидеть жители американского континента, Юго-Восточной Азии и Австралии. Частично наблюдали на Дальнем Востоке России.

26 мая будет лунное, 10 июня - солнечное затмение. Это первый сезон затмений в этом году.