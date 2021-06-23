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среда, 23 июня 2021 13:22

"Клубничный месяц": когда наблюдать последнее суперлуние года
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24 июня в 21:39 по киевскому времени жители Земли смогут наблюдать редкое явление - так называемый "Клубничный месяц". Такое название полнолунию дали американские индейцы, которые в календаре ориентировались на фазы Луны. Это будет третье и последнее суперлуние 2021 года.

"Земляничный месяц" известен также как "медовый", поскольку в это время обычно собирали мед для медовухи, сообщает NASA. Цвет полной луны не будет казаться красным или розовым, он будет скорее золотистым, объясняет астрофизик из Американского музея естественной истории Джеки Фээрти.

Фото: Reuters

"У него может быть небольшой красный оттенок в зависимости от того, что находится в атмосфере, но в основном он будет выглядеть желтым", – заявила ученая.

Фээрти называет июньское суперлуние идеальным временем для того, чтобы рассмотреть спутник Земли в деталях, поскольку солнце ярко осветит его восходящую сторону. Жители Северного полушария смогут увидеть "Клубничный месяц" невысоко над горизонтом, а Южного – высоко в небе. Процент освещенности земного спутника составит 100%.

Полнолуние – кульминационный момент роста Луны. Наблюдателям с Земли может показаться, будто она увеличилась в размерах. Однако в действительности в это время спутник просто располагается в противоположном к Солнцу направлении и на него падает максимальное количество солнечных лучей.

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26 мая состоялось редкое природное явление – полная Луна оказалась на наиболее близком расстоянии от Земли и одновременно с этим произошло лунное затмение. Это первое полное лунное затмение с 2019 года. Земля прошла между Солнцем и Луной и откинула на спутник огромную тень. Поэтому Луна окрасилась в красный цвет. Такое полнолуние еще называют кровавым.

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