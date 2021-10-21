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четверг, 21 октября 2021 05:36

Клинтон сделал первое заявление после выхода из больницы

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Клинтон сделал первое заявление после выхода из больницы
Клинтон поблагодарил за поддержку. Фото: Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон поблагодарил всех за поддержку.

"Привет всем, я был так тронут той поддержкой, которую я получил во время моего пребывания в больнице. Большое спасибо. Я также хотел бы поблагодарить врачей и медсестер Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине за прекрасную помощь, которую они оказывали мне последние семь дней", - говорится в заявлении Клинтона в Twitter.

75-летний Клинтон отметил, что уже чувствует себя хорошо и рад находиться дома и наслаждаться жизнью.

"Я действительно рад вернуться домой. У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению", - отметил он.

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"Найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе. У всех нас есть работа, и каждый из нас должен сыграть важную роль в жизни и в ближайшем будущем. Я, со своей стороны, собираюсь сделать все возможное, чтобы быть рядом, чтобы продолжать делать все возможное в течение долгого времени", - сказал экс-президент США.

Ранее Клинтон был госпитализирован в медицинский центр Калифорнии из-за инфекции мочевыводящих путей и заражение крови.

17 октября экспрезидента выписали.

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