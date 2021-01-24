Клиенты подарили разносчику пиццы новую машину

 
Ексклюзивы
1/5
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 495
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1827
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 504
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1323
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1575
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 747
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1863
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 792
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2646
Фото
Все фото
5
3
4
4
10
В России задержали более 3 тыс. митингующих
В России задержали более 3 тыс. митингующих
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Белорусы вышли на протесты: что происходит
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
Джилл Байден покоряет американцев элегантностью
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
Видео
Все видео
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Никто не вступился: на видео попало задержание ребенка на акции в поддержку Навального
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Стюардесса сексуально станцевала под Бибера на борту самолета
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Видео Навального о дворце Путина порвало YouTube
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1323
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 531
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 792
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2988
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
22 января 2021
1 Просмотров: 432
Зірка
Це тепер я розбалуваний зимовими святами. Ціла вервечка, на вибір: Новий рік, Василя, Старий Новий рік, Водохреще. І найголовніше – Різдво. ...
воскресенье, 24 января 2021 12:08

Клиенты подарили разносчику пиццы новую машину

  Комментировать

Чтобы отблагодарить курьера пиццерии, который 31 год обслуживал клиентов на высшем уровне, жители американского города Типтон, который в штате Индиана, подарили ему новую машину.

Роберт Питерс более 30 лет добросовестно работает в заведении Pizza Hut, где известен своим доброжелательным отношением к клиентам, пишет Insider.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянин придумал доставку "выходного дня"

Один из постоянных клиентов Питерса, Таннер Лэнгли, начал кампанию по сбору средств на GoFundMe с целью заменить старую машину доставщика, которая прослужила ему 28 лет. Лэнгли рассказал, что курьер всегда проверяет, чтобы люди правильно получили сдачу, даже если это означает проехать лишних 3 км в метель.

Автор: facebook.com/TannerBLangley
 

Жители Типтона собрали для Питерса $19 тыс., а это примерно 535 тыс. грн, всего за 2 дня. Этого хватило, чтобы приобрести Chevrolet Malibu 2017 года выпуска.

Автор: facebook.com/TannerBLangley
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посетитель ресторана оставил всем сотрудникам $5600 чаевых

В Америке неизвестный оставил одном из ресторанов Огайо чаевые в размере $ 3 тыс., чтобы заведение не закрывался из-за пандемии. Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между сотрудниками заведения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Клиенты подарили разносчику пиццы новую машину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
января

В результате теракта в аэропорту погибли 37 человек

Японец 28 лет скрывался в подполье

Впервые поступило в продажу пиво в банках

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 9279
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
7
 Просмотров: 7263
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 6930
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский Просмотров: 6813
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 6327
Мир
Балтийские страны отреагировали на задержание протестующих в России
Балтийские страны отреагировали на задержание протестующих в России Просмотров: 279
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
 Просмотров: 324
Схватили одного из самых разыскиваемых в мире наркобароно
Схватили одного из самых разыскиваемых в мире наркобароно Просмотров: 747
В России задержали более 3 тыс. митингующих
В России задержали более 3 тыс. митингующих
5
 4 Просмотров: 729
Байден поговорил с Джонсоном. О чем шла речь
Байден поговорил с Джонсоном. О чем шла речь 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
3
Климкин рассказал о слабом месте режима Путина
1
Становился на колено и показывал, как заряжать оружие - Маркив о погибшем генерале Кульчицком
Голосов: 1149
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть