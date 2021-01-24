Клиенты подарили разносчику пиццы новую машину

Чтобы отблагодарить курьера пиццерии, который 31 год обслуживал клиентов на высшем уровне, жители американского города Типтон, который в штате Индиана, подарили ему новую машину.

Роберт Питерс более 30 лет добросовестно работает в заведении Pizza Hut, где известен своим доброжелательным отношением к клиентам, пишет Insider.

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Один из постоянных клиентов Питерса, Таннер Лэнгли, начал кампанию по сбору средств на GoFundMe с целью заменить старую машину доставщика, которая прослужила ему 28 лет. Лэнгли рассказал, что курьер всегда проверяет, чтобы люди правильно получили сдачу, даже если это означает проехать лишних 3 км в метель.

Автор: facebook.com/TannerBLangley

Жители Типтона собрали для Питерса $19 тыс., а это примерно 535 тыс. грн, всего за 2 дня. Этого хватило, чтобы приобрести Chevrolet Malibu 2017 года выпуска.

Автор: facebook.com/TannerBLangley

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В Америке неизвестный оставил одном из ресторанов Огайо чаевые в размере $ 3 тыс., чтобы заведение не закрывался из-за пандемии. Допив пиво, клиент пожелал всего наилучшего и попросил разделить чаевые между сотрудниками заведения.